Динамо и Заря поддержат Олимпик в выражении недоверия Баранке на общем собрании команд УПЛ 6 декабря, – ЗМІ

Сергій Тищенко — 18:00 1112
-
Карпати повинні звикати до втрат: за мотивами відставки Мораіша
-
Зинченко против Лиона: ошибки в обороне, плохие оценки английских СМИ и критика Гвардиолы из-за доверия украинцуЛига чемпионов — 14:54 1246
-
"Пощастило, що Хоффенхайм зрівняв рахунок на 41-й хвилині". Тайсон – справжній капітан, а Шахтар не прийме Ліон у ЛьвовіЛига чемпионов — 14:06 908
-
"Шахтер разбил мечту Хоффенхайма". Немецкие СМИ восхищаются ярким матчем и рассказывают о разъяренном НагельсманнеЛига чемпионов — 11:20 2394
-
Мораиш покинул КарпатыУкраина — 10:58 477
Все новости