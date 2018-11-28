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Динамо и Заря поддержат Олимпик в выражении недоверия Баранке на общем собрании команд УПЛ 6 декабря, – ЗМІ

18:36 98 Читати українською
Динамо и Заря поддержат Олимпик в выражении недоверия Баранке на общем собрании команд УПЛ 6 декабря, – ЗМІ
Франческо Баранка / Фото ФФУ

Стало известно, когда состоится общее собрание клубов-участников УПЛ.

Как сообщает издание FootBoom, общее собрание клубов Украинской Премьер-лиги состоятся 6 декабря в Киеве в Доме Футбола.

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На собрании будут рассматриваться вопрос расширения УПЛ до 16 команд, и вопрос о выражении недоверия главе Комитета этики и честной игры Франческо Баранке, на основе письма Олимпика.

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Также сообщается, что ряд украинских клубов недовольны работой итальянца. Олимпик, вероятно, поддержат луганская Заря и киевское Динамо.

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Динамо Киев Динамо Киев Заря Заря Олимпик Олимпик формат УПЛ Франческо Баранка УПЛ
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