Спортинг не прочь продать своего защитника Валентина Розье в другой клуб.

Француз вернулся в Лиссабон после аренды в Бешикташе, но может снова оказаться в другой команде, сообщает O Jogo.

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По информации издания, на 23-летнего правого защитника претендуют клубы из Франции, Турции и Украины. Что касается наших клубов, то журналисты сделали ремарку, что только Динамо и Шахтер имеют финансы на этот трансфер. Ведь Спортинг хочет за Розье не менее 6 млн евро.

К слову, француз в прошлом розыгрыше турецкой Суперлиги провел 33 матча, в которых забил 1 гол и отдал 7 результативных передач. Такая результативность Розье помогла Бешикташу выиграть чемпионат.

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