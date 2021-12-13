Динамо заработало в Лиге чемпионов 31,34 миллиона евро, а Шахтер – 36,8 миллиона. Возникает логичный вопрос: откуда взялись эти деньги, если украинские клубы на двоих не выиграли ни одного матча?

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Действительно, за спортивные достижения Динамо и Шахтер получили мизер. Киевляне – 0,93 млн (за ничью с Бенфикой), дончане – 1,86 млн (за ничьи с Интером и Шерифом). Однако есть и другие статьи доходов, которые хорошо раскрыл Swiss Ramble.

Шахтер и Динамо заработали гарантированные 15,64 миллиона евро просто за попадание в групповой раунд Лиги чемпионов. Согласно клубному коэффициенту (базируется на выступлениях в Европе за последние 10 лет) Шахтер получил еще 19,3 млн, а Динамо – 14,8 млн.

И это не все. У наших клубов будут дополнительные деньги от национального телепула – суммы определятся потом.

В Лиге Европы и Лиге конференции клубы получают меньше. Заря за попадание в групповой раунд Лиги конференции заработала 2,94 миллиона евро. Одержав две победы и одну ничью, луганчане пополнили казну всего на 1,166 млн. А по клубному коэффициенту доход составил 0,712 млн. В сумме Заря заработала мизерные 4 миллиона и 818 тысяч евро.

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