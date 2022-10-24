В выпуске №394 аналитики составили рейтинг команд, которые подготовили больше всего футболистов, выступающих в элитных дивизионах топ-31 стран Европы (учитывался рейтинг УЕФА). Воспитанником клуба считается футболист, который провел в команде минимум три сезона в возрасте 15-21 год.

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В топе рейтинга представлены украинские гранды – Динамо с Шахтером. Киевляне заняли третье место – сразу 72 воспитанника "бело-синих" выступают в топ-31 лигах Европы. Шахтер, в активе которого 64 представителя, замкнул топ-5, информирует сайт CIES.

На первом месте рейтинга оказался амстердамский Аякс, воспитавший сразу 85 игроков. Второе место у португальской Бенфики (73 футболиста), а 4 позицию заняло Динамо Загреб – 69 представителей.

Если принимать во внимание только топ-5 чемпионатов, в которых выступают футболисты, то здесь лидирует мадридский Реал (43 воспитанника). Барселоне насчитали 38 игроков, ПСЖ и Лиону – по 34. Замкнул главную пятерку Манчестер Юнайтед – 28 футболистов, прошедших школу "красных дьяволов", выступают в 5-ти элитных чемпионатах Европы.

Напомним, в сезоне 2022/23 Шахтер занимает второе место в УПЛ, выиграв 6 матчей чемпионата из 7-ми. В Лиге чемпионов "горняки" набрали 5 очков. Динамо такими успехами похвастаться не может – всего 8 позиция в чемпионате и 4 поражения в 4-х матчах Лиги Европы.

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