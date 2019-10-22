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Динамо и Шахтер вошли в топ-10 самых продуктивных футбольных школ Европы

14:40 54 Читати українською
Динамо и Шахтер вошли в топ-10 самых продуктивных футбольных школ Европы
Виктор Цыганков - один из воспитанников школы Динамо / ФК Динамо

В ежегодном рейтинге самых продуктивных футбольных школ Европы, составленном обсерваторией CIES, оказались сразу два украинских клуба.

Киевское Динамо заняло 4 место – 62 воспитанники "бело-синих" выступают в элитных дивизионах европейских чемпионатов. В прошлом году киевляне были на 2-м месте в этом рейтинге.

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В топ-10 также вошел донецкий Шахтер. Действующие чемпионы Украины заняли 9 место, опередив испанскую Барселону. 54 воспитанники академии "горняков" задействованы в высших дивизионах чемпионатов европейских стран.

Отметим, что возглавил рейтинг сербский Паризан, 75 воспитанников которого выступают по всей Европе.

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