Динамо и Шахтер вошли в топ-10 самых продуктивных футбольных школ Европы

В ежегодном рейтинге самых продуктивных футбольных школ Европы, составленном обсерваторией CIES, оказались сразу два украинских клуба.
Киевское Динамо заняло 4 место – 62 воспитанники "бело-синих" выступают в элитных дивизионах европейских чемпионатов. В прошлом году киевляне были на 2-м месте в этом рейтинге.
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В топ-10 также вошел донецкий Шахтер. Действующие чемпионы Украины заняли 9 место, опередив испанскую Барселону. 54 воспитанники академии "горняков" задействованы в высших дивизионах чемпионатов европейских стран.
Отметим, что возглавил рейтинг сербский Паризан, 75 воспитанников которого выступают по всей Европе.
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