Два гранда украинского футбола – Динамо и Шахтер – решили улучшить главную арену страны и реализовали совместный проект.

Пресс-службы дончан и киевлян одновременно объявили о модернизации на НСК Олимпийский. После совместного установления газона нового поколения наступила очередь скамеек запасных.

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Одна часть сидений обновленна в цветах Динамо, другая – Шахтера. Кресла оборудованы системой подогрева с тремя функциями на спинках и сиденьях. "Бело-синие" отмечают, что во время матчей Динамо конструкции будут оформлены в клубных тонах, а при играх других будут отвечать символике других команд.

Заметим, скамейка запасных, которая использовалась до этого, была установлена ​​еще перед домашним Евро-2012.