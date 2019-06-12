Динамо и Шахтер ведут борьбу за таланта Карпат – у хавбека уже есть предложение от Реала U-19

Полузащитник Карпат Максим Хлань имеет несколько предложений продолжения карьеры.

За право подписать очередного таланта Карпат снова соревнуются Динамо и Шахтер. Однако конкуренцию украинским грандам готов составить неназванный испанский клуб, который уже предложил Хланю контракт, сообщил в своем телеграмм-канале журналист Кирилл Крыжановский.

"Футбол 24" удалось выяснить, что клуб, который ведет переговоры с Максимом – это Реал U-19.

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Отмечается, что Шахтер решительно настроен опередить киевлян, как это было в случае перехода Даниила Сикана. Интересно, что до 12-ти лет Хлань занимался в школе Динамо, а затем переехал во Львов и начал заниматься в Академии Карпат.

Максим уже дебютировал в чемпионате Украины U-19 в составе Карпат. В 16-летнем возрасте он провел в весенней части сезона в чемпионате U-19 7 матчей. Регулярно играет за сборную Украины своего возраста.

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