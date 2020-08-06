Динамо и Шахтер в топ-25 команд Лиги чемпионов – культовый FourFourTwo расположил украинские клубы рядом

Журналисты FFT посчитали количество очков, которые набирали команды от сезона 1992/1993, когда турнир получил свое нынешнее название. Очки начислялись даже за матчи плей-офф, тогда как квалификация не учитывалась.

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Интересно, что в топ-25 рейтинга попали оба украинских гранда – Динамо и Шахтер. Киевляне за 110 матчей набрали 117 очков, а "горняки" смогли достичь отметки в 118 очков за 93 поединка. Такие результаты позволили Динамо и Шахтеру занять 25-е и 24-е места соответственно.

Возглавил рейтинг мадридский Реал (528 очков), далее идет Барселона (512), Бавария (470), Манчестер Юнайтед (410) и Ювентус (343). Полностью весь рейтпнг можно посмотреть по этой ссылке.

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