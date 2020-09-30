Динамо и Шахтер ожидают соперников в групповом раунде Лиги чемпионов. Где смотреть церемонию жеребьевки и на каком канале, подскажет "Футбол 24".

Динамо и Шахтер: где и когда смотреть церемонию жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов

После вчерашней победы над Гентом Динамо присоединилось к Шахтеру и стало вторым представителем Украины в групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2020/21. Церемония жеребьевки состоится 1 октября в 18:00 в швейцарском Ньоне.

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Украинские болельщики имеют сразу несколько вариантов, чтобы посмотреть трансляцию жеребьевки. Прежде всего, церемония будет транслироваться в прямом эфире на официальном сайте УЕФА. Телеканалы "Футбол 1" также покажет жеребьевку в прямом эфире, начиная с 18:00.

Кроме того, Шахтер при поддержке титульного партнера клуба Parimatch оранизуе специальное мероприятие в киевском PM Hall. Главный тренер "горняков" Луиш Каштру, директор по футболу Дарио Срна и игроки будут следить за жеребьевкой вместе. Shakhtar TV будет транслировать церемонию и покажет реакцию представителей донецкого клуба на своих будущих соперников.

Напомним, что во время жеребьевки Шахтер будет во второй корзине, а Динамо – в третьей. УЕФА уже подтвердил, что на этом этапе турнира продолжит разводить украинские и российские клубы.

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