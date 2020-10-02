Динамо и Шахтер узнали календарь группового этапа Лиги чемпионов – украинские гранды начнут с сверхсложных матчей
УЕФА обнародовал полное расписание поединков группового этапа Лиги чемпионов 2020/21.
Среди всех участников свое расписание узнали и украинские гранды – Динамо и Шахтер.
1 тур
Динамо – Ювентус (20 октября 19:55);
Реал – Шахтер (21 октября, 19:55);
2 тур
Ференцварош – Динамо (28 октября, 22:00);
Шахтер – Интер (27 октября, 19:55);
3 тур
Барселона – Динамо (4 ноября, 22:00);
Шахтер – Боруссия М (3 ноября, 18:55)
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4 тур
Динамо – Барселона ( 24 ноября, 22:00);
Боруссия М – Шахтер ( 25 ноября, 19:55);
5 тур
Ювентус – Динамо (2 декабря, 22:00);
Шахтер – Реал (1 декабря, 19:55);
6 тур
Динамо – Ференцварош (8 декабря, 22:00);
Интер – Шахтер (9 декабря, 22:00).
Заметим, что уже в стартовом туре украинские клубы встретятся с представителями первой корзины – Динамо будет принимать Ювентус, а Шахтер поедет в гости к Реалу.
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