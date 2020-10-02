Среди всех участников свое расписание узнали и украинские гранды – Динамо и Шахтер.

1 тур

Динамо – Ювентус (20 октября 19:55);

Реал – Шахтер (21 октября, 19:55);

2 тур

Ференцварош – Динамо (28 октября, 22:00);

Шахтер – Интер (27 октября, 19:55);

3 тур

Барселона – Динамо (4 ноября, 22:00);

Шахтер – Боруссия М (3 ноября, 18:55)

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4 тур

Динамо – Барселона ( 24 ноября, 22:00);

Боруссия М – Шахтер ( 25 ноября, 19:55);

5 тур

Ювентус – Динамо (2 декабря, 22:00);

Шахтер – Реал (1 декабря, 19:55);

6 тур

Динамо – Ференцварош (8 декабря, 22:00);

Интер – Шахтер (9 декабря, 22:00).

Заметим, что уже в стартовом туре украинские клубы встретятся с представителями первой корзины – Динамо будет принимать Ювентус, а Шахтер поедет в гости к Реалу.

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