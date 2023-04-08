Динамо и Шахтер узнали дату и время проведения Классического – УПЛ утвердила график матчей 22-го тура
Дирекция украинской Премьер-лиги определилась с расписанием противостояний в очередном туре чемпионата Украины.
Матчи 22-го тура УПЛ будут проводиться в течение 4 дней: с 21 по 24 апреля включительно, сообщает официальный сайт организации. Изюминкой тура станет дуэль грандов украинского футбола – Динамо и Шахтера.
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22-й ТУР
21 апреля (пятница)
Колос – Заря – 15:00
22 апреля (суббота)
Ворскла – Металлист – 13:00
Верес – Минай – 15:00
Динамо – Шахтер – 17:00
23 апреля (воскресенье)
Львов – Металлист 1925 – 13:00
Кривбасс – Черноморец – 15:00
24 апреля (понедельник)
СК Днепр-1 – Рух – 13:00
Александрия – Ингулец – 15:00
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