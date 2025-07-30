Динамо и Шахтер узнали арбитров на свои матчи 1-го тура УПЛ 2025/26
Украинская ассоциация футбола назначила официальных лиц на матчи 1-го тура нового сезона.
Матчи 1-го тура УПЛ 2025/26 растянутся аж на четыре дня – с 1-го по 4 августа, сообщает официальный сайт УАФ.
1 августа, пятница
Колос – Кривбасс – главный арбитр – Роман Блавацкий, арбитр VAR – Андрей Коваленко.
Рух – СК Полтава – главный арбитр – Михаил Райда, арбитр VAR – Дмитрий Евтухов.
Старт УПЛ под угрозой срыва – Бурбас заявил о скандале в судейском корпусе
2 августа, суббота
Верес – Динамо – главный арбитр – Алексей Деревинский, арбитр VAR – Виталий Романов.
Заря – ЛНЗ – главный арбитр – Денис Шурман, арбитр VAR – Александр Афанасьев.
3 августа, воскресенье
Кудривка – Александрия – главный арбитр – Евгений Цыбулько, арбитр VAR – Александр Шандор.
Эпицентр – Шахтер – главный арбитр – Клим Заброда, арбитр VAR – Владимир Новохатний.
Карпаты – Полесье – главный арбитр – Дмитрий Панчишин, арбитр VAR – Николай Балакин.
4 августа, понедельник
Металлист 1925 – Оболонь – главный арбитр – Олег Когут, арбитр VAR – Виктор Копиевский.
Динамо вышло в следующий раунд ЛЧ, во второй раз разгромив Хамрун – Супряга вернулся и выполнил передачу