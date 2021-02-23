УЕФА назначил бригады арбитров наответные матчи 1/16 Лиги Европы, среди участников которых и Динамо с Шахтером.

Выездной поединок Динамо с Брюгге будет обслуживать 34-летний сербский арбитр Срджан Йованович, сообщает официальный сайт УЕФА. Ассистентами назначены Урош Стойкович и Милан Михайлович.

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Добавим, что Йованович дважды работал на матчах украинских команд. В 2020 году Йованович рассудил домашний матч Шахтера с Реалом (2:0), а молодежная сборная Украины победила Грецию с тем же счетом в 2017 году.

Шахтер и Маккаби Т-А рассудит испанец Хосе Мария Санчес Мартинес, помогать ему будут Рауль Кабаньеро Мартинес и Иньиго Прието Лопес де Сераин. Арбитр работал на 10 матчах Лиги Европы, однако его пути с украинскими клубами не пересекались.

Добавим, что Динамо и Шахтер проведут свои поединки 25 февраля. "Горняки" сыграют с Маккаби Т-А в 19:55, а киевляне начнут выездной поединок с Брюгге в 22:00.

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