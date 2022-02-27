Динамо и Шахтер устроили красивый флешмоб единства
15:12 - Читати українською
Динамо и Шахтер вместе призывают к единству в сложное для Украины время.
Украинские гранды сделали одинаковые публикации, забыв о футбольных раздорах.
Де Дзерби до сих пор остается в Киеве – благородные мотивы тренера Шахтера
Эмблемы Шахтера и Динамо рядом стоят под флагом Украины. Призыв к народу совершенно правильный: "Сила – в единстве!"
Напомним, 24 февраля режим Путина отдал приказ атаковать территорию Украины, чем развязал позорную войну. Весь цивилизованный мир консолидируется против московского изверга и поддерживает наш народ.
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