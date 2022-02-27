Динамо и Шахтер вместе призывают к единству в сложное для Украины время.

Украинские гранды сделали одинаковые публикации, забыв о футбольных раздорах.

Де Дзерби до сих пор остается в Киеве – благородные мотивы тренера Шахтера

Эмблемы Шахтера и Динамо рядом стоят под флагом Украины. Призыв к народу совершенно правильный: "Сила – в единстве!"

Напомним, 24 февраля режим Путина отдал приказ атаковать территорию Украины, чем развязал позорную войну. Весь цивилизованный мир консолидируется против московского изверга и поддерживает наш народ.

Россия напала на Украину: Суркисы, легионеры Динамо и Шахтера покинули Киев, тотальное уничтожение оккупантов (LIVE)