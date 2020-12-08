Формат Юношеской лиги УЕФА был изменен из-за нежелания участников путешествовать в нынешней ситуации и из-за сложностей в организации матчей турнира, сообщает официальный сайт УАФ.

Зустріч Мессі з Роналду, пан або пропав для Шахтаря і Динамо, трилер у "групі смерті" – інтриги та розклади на фініші ЛЧ

Розыгрыш будет состоять исключительно из одноматчевых противостояний на вылет, которые начнутся со стадии 1/32 финала. Турнир стартует 2 марта 2021, первая жеребьевка состоится 27 января. Завершатся соревнования финалом четырех, который 17 мая начнется в Ньоне. Решающий поединок состоится 20 мая на стадионе Коловрэ.

Участниками станут юношеские команды 32-х клубов, которые играли в групповом этапе Лиги чемпионов, а также чемпионы 32-х лучших ассоциаций в рейтинге УЕФА, не попавшие в Путь Лиги чемпионов. Очевидно, в турнире примут участие украинские Динамо и Шахтер.

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