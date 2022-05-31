В прошлом розыгрыше Лиги чемпионов было достаточно роскошных голов. УЕФА выбирает лучший из них.

Организаторы Лиги чемпионов выбрали десять голов, среди которых предлагают болельщикам выбрать самый лучший. Проголосовать можно, перейдя по этой ссылке.

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Следует обратить внимание на вовлеченность Реала. Победители ЛЧ фигурируют сразу в шести случаях. Четырежды мадридцы забивали и дважды пропустили. В частности, от Себастьена Тилля, принесшего команде Юрия Вернидуба победу на Саньяго Бернабеу.

Также не обошлось без украинских грандов. Правда, и Динамо и Шахтер исключительно пропускали. Киевляне – от Левандовски, а дончане – от Родриго.

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