Динамо оштрафовали на 19 тисяч евро за нарушения в матче с Ювентусом (0:2), который проходил на НСК Олимпийский. 5 тисяч евро – штраф за несоблюдение минимальных требований медицинского протокола УЕФА, остальная сумма – из-за блокирования проездов к стадиону, говорится в сообщении УЕФА.

УЕФА дисквалифицировал Каштру на один еврокубковый матч

Шахтер наказали за поединок с Интером (0:0). "Горняки" получили штраф в размере 15 тисяч евро за несвоевременное начало встречи. Интересно, что за это дисквалифицировали на один матч ЛЧ наставника дончан Луиша Каштру, ведь именно он виноват в задержке.

Заметим, на оплату штрафов УЕФА клубы имеют 90 дней с момента получения соответствующего решения дисциплинарного органа.

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