В случае попадания в плей-офф отбора Лиги Европы украинские Динамо и Шахтер благодаря клубному рейтингу получат потенциально более простых соперников чем на предыдущих стадиях еврокубков.

Динамо дозаявило трех игроков на Лигу чемпионов

Напомним, что киевское Динамо в рамках 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов УЕФА 2025/26 сыграет с Хамрун Спартанс. Победитель этой пары пройдет в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов и встретится с победителем пары Пафос – Маккаби Тель-Авив. Неудачник же опустится в Лигу Европы, где сыграет с тем, кто уступит в паре Пафос – Маккаби Тель-Авив.

Таким образом, в случае попадания в плей-офф Лиги Европы, Динамо и Шахтер будут "сеяными" и получат следующих потенциальных соперников: Риека, Шелбурн, Генк, РФС, Кайрат, Зриньски, Брейдаблик, Линкольн, Ноа, КуПС, Слован, Абердин, Дрита, Шкендия, Баник, АЕК Ларнака, Сигма, Самсунспор.

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