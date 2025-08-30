Динамо и Шахтер получили календарь в Лиге конференций – киевляне стартуют против сенсации Англии
Динамо и Шахтер узнали точное расписание своих матчей в основном этапе Лиги конференций 2025/26.
УЕФА обнародовал календарь матчей основных этапов еврокубков. Украинских фанатов больше всего интересовала Лига конференций, где выступят 2 единственные представители страны на международной арене – Динамо и Шахтер.
Календарь Динамо в Лиге конференций 2025/26:
2 октября, 19:45 (время киевское). Динамо – Кристал Пэлас
23 октября, 22:00. Самсунспор – Динамо
6 ноября, 22:00. Динамо – Зриньски
27 ноября, 19:45. Омония – Динамо
11 декабря, 19:45. Фиорентина – Динамо
18 декабря, 22:00. Динамо – Ноа
Календарь Шахтера:
2 октября 2025 года, 22:00. Абердин – Шахтер
23 октября 2025, 19:45. Шахтер – Легия Варшава
6 ноября 2025, 19:45. Шахтер – Брейдаблик
27 ноября 2025, 22:00. Шемрок Роверс – Шахтер
11 декабря 2025, 22:00. Хамрун Спартанс – Шахтер
18 декабря 2025, 22:00. Шахтер – Риека
