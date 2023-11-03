Бражко и Степаненко с памятными футболками / Стоп-кадр из видео

Поединку 13-го тура УПЛ между Динамо и Шахтером предшествовали две минуты молчания. Первая традиционно была посвящена погибшим воинам, которые защищали Украину от российских оккупантов.

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В свою очередь второй почтили память известного футбольного журналиста Артема Франкова, главного редактора журнала "Футбол", который умер 30 октября в возрасте 53 лет.

Капитаны обеих команд – Владимир Бражко и Тарас Степаненко – продемонстрировали именные футболки своих команд с фамилией "Франков" и номером "53". Кроме того, на поле вышли дети журналиста – Светлана и Николай, которые держали портрет своего отца.

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