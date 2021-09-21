Динамо и Шахтер обнародовали рейтинги игроков в FIFA 22 – лидер киевлян уступает лучшему игроку "горняков"
Динамо и Шахтер накануне Суперкубка Украины сообщили рейтинги своих игроков в футбольном симуляторе FIFA 22.
Лучшим в составе Шахтера стал Марлос, который получил рейтинг 81 Еще один игрок "горняков" получил рейтинг 80 баллов – Исмаили, а замыкает топ-3 Тарас Степаненко с показателем 79, информирует твиттер Шахтера.
Сборная Украины впервые появится в симуляторе FIFA
Футболисты Динамо имеют несколько хуже рейтинги. Лучшим у киевлян стал Виктор Цыганков с оценкой 80. Вторым является Беньямин Вербич с показателем 77, а на третьем сразу трое игроков – Буяльский, Шапаренко и Миколенко получили рейтинг 76, сообщает официальный Instagram Динамо.
Отметим, что в FIFA 22 впервые официально появится сборная Украины – наша национальная команда победила в голосовании на сайте FIFPlay.
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