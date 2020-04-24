"Динамо и Шахтер не имели бы шансов": Маркевич однозначно спрогнозировал свой чемпионский титул

Легендарный специалист Мирон Маркевич считает, что "золотой состав" харьковского Металлиста под его руководством стал бы чемпионом Украины в современных условиях.

"Считаю, что Металлист, завоевавший серебро в сезоне 2012/13 смог бы выиграть нынешний чемпионат.

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Не хочу обидеть Динамо и Шахтер, но шансов у них не было бы. Это была очень серьезная команда", – отметил тренер в программе Залишайся з футболом.

Напомним, что чемпионом в упомянутом Маркевичем сезоне стал Шахтер (79 очков). "Желто-синие" под его руководством отстали на 13 пунктов, но сумели опередить на 4 балла киевское Динамо.

В следующем сезоне Металлист стартовал в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов, где одолел греческий ПАОК. Однако затем был дисквалифицирован УЕФА за организацию договорного матча. В 2016 году Металлист был расформирован.

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