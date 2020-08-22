"Динамо и Шахтер могут быть в тонусе – а остальные команды?": Костышин пожаловался на плохой график стартовых туров УПЛ

"Могу только поддержать своих ребят. Знал, что будет тяжело – у нас подготовка была такой. Это моя ответственность, я готовил команду. Мы не готовились к Шахтеру, откровенно говорю. Вышли из отпуска только 10 августа. Мы два дня назад еще на песке бегали, а сегодня играем с Шахтером! Можно сказать, что этот матч не принимали во внимание. Да, хотели играть достойно, дать бой, но понимали, что даже если бы мы находились в суперкондициях, с этим соперником трудно.

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Я хочу сказать о другом. Чемпионат Украины, Премьер-лига... Вы назовите хотя бы одну страну, где между первым и вторым турами 21 день. Я говорю не о том, где между третьим и четвертым или четвертым и пятым, когда команды уже в тонусе. Как можно начать чемпионат и снова идти в отпуск? Я просто этого не могу объяснить. Понимаю, сборные, но... К другим какое-то неуважение? Динамо может быть в тонусе, у них еще Суперкубок, Шахтер в тонусе, у него была Лига Европы. А остальные команды? Как им готовиться? Мы команду нагружали, и это видно на поле, футболисты уже чуть передвигали ноги. Просто бегали. О каких-то скоростных действиях или резкости игроков речи не идет. Это я как тренер выбрал такую ​​подготовку. Ребят могу только поддержать, чтобы они даже не расстраивались, что выглядели как-то медленно. Они не могут сейчас быть очень быстрыми, ведь даже в лучших кондициях против Шахтера все выглядят не слишком быстро. Мы знали, на что шли. Ребята более-менее достойно сыграли. Двигаемся дальше: для нашей команды чемпионат начинается 12 сентября.

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Я не говорю, что мы вообще не готовились. Мы готовились тактически, изучали Шахтер, проводили теории. Однако физически не готовились. На 30 минут нас хватило – и все. Шахтеру тоже было сложно после Интера найти какую-то мотивацию. Думаю, тренер соперника для того и поставил основной состав, чтобы они вновь почувствовали вкус победы. Я был уверен, что будет играть основной состав, и ребятам на установке об этом говорил. То, что мы создавали моменты? Возможно, "горняки" медленно входили в игру. Их тоже можно понять: после всех матчей Лиги Европы переключиться на чемпионат Украины очень сложно. Создавали, молодцы, нужно забивать.

Три пенальти? Я еще не говорил с игроками по поводу фолов. У нас уже, кажется, были три пенальти – это повторение рекорда. Кто смотрел повторы, говорит, что первого пенальти не было, второй и третий – были. Если повтор показывает, что пенальти был, то какие споры?" – цитирует Костышина официальный сайт Шахтера.

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