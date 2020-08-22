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"Динамо и Шахтер могут быть в тонусе – а остальные команды?": Костышин пожаловался на плохой график стартовых туров УПЛ

08:52 - Читати українською
"Динамо и Шахтер могут быть в тонусе – а остальные команды?": Костышин пожаловался на плохой график стартовых туров УПЛ
Руслан Костышин / Сайт Шахтера

Главный тренер Колоса Руслан Костышин прокомментировал поражение в матче 1 тура УПЛ против Шахтера (1:3).

60’ Алан Патрик
69’ Алан Патрик
72’ Евгений Волинец
 
Денис Костышин 77’
60’ Алан Патрик
69’ Алан Патрик
72’ Евгений Волинец
77’ Денис Костышин

"Могу только поддержать своих ребят. Знал, что будет тяжело – у нас подготовка была такой. Это моя ответственность, я готовил команду. Мы не готовились к Шахтеру, откровенно говорю. Вышли из отпуска только 10 августа. Мы два дня назад еще на песке бегали, а сегодня играем с Шахтером! Можно сказать, что этот матч не принимали во внимание. Да, хотели играть достойно, дать бой, но понимали, что даже если бы мы находились в суперкондициях, с этим соперником трудно.

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Я хочу сказать о другом. Чемпионат Украины, Премьер-лига... Вы назовите хотя бы одну страну, где между первым и вторым турами 21 день. Я говорю не о том, где между третьим и четвертым или четвертым и пятым, когда команды уже в тонусе. Как можно начать чемпионат и снова идти в отпуск? Я просто этого не могу объяснить. Понимаю, сборные, но... К другим какое-то неуважение? Динамо может быть в тонусе, у них еще Суперкубок, Шахтер в тонусе, у него была Лига Европы. А остальные команды? Как им готовиться? Мы команду нагружали, и это видно на поле, футболисты уже чуть передвигали ноги. Просто бегали. О каких-то скоростных действиях или резкости игроков речи не идет. Это я как тренер выбрал такую ​​подготовку. Ребят могу только поддержать, чтобы они даже не расстраивались, что выглядели как-то медленно. Они не могут сейчас быть очень быстрыми, ведь даже в лучших кондициях против Шахтера все выглядят не слишком быстро. Мы знали, на что шли. Ребята более-менее достойно сыграли. Двигаемся дальше: для нашей команды чемпионат начинается 12 сентября.

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Я не говорю, что мы вообще не готовились. Мы готовились тактически, изучали Шахтер, проводили теории. Однако физически не готовились. На 30 минут нас хватило – и все. Шахтеру тоже было сложно после Интера найти какую-то мотивацию. Думаю, тренер соперника для того и поставил основной состав, чтобы они вновь почувствовали вкус победы. Я был уверен, что будет играть основной состав, и ребятам на установке об этом говорил. То, что мы создавали моменты? Возможно, "горняки" медленно входили в игру. Их тоже можно понять: после всех матчей Лиги Европы переключиться на чемпионат Украины очень сложно. Создавали, молодцы, нужно забивать.

Три пенальти? Я еще не говорил с игроками по поводу фолов. У нас уже, кажется, были три пенальти – это повторение рекорда. Кто смотрел повторы, говорит, что первого пенальти не было, второй и третий – были. Если повтор показывает, что пенальти был, то какие споры?" – цитирует Костышина официальный сайт Шахтера.

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