"На этом этапе слабых команд априори не бывает. Как я оцениваю жребий? Кто бы в нем нашей команде ни выпал, все равно с каждым придется играть. Главными фаворитами кубкового розыгрыша являются оба наших флагмана — киевское Динамо и донецкий Шахтер. Эти команды в чемпионате борются за медали, всегда стремятся к максимальным результатам. Посмотрим, как подготовятся динамовцы, и как подготовимся мы во время зимнего антракта.

Бойко – о сопернике Динамо в 1/4 Кубка Украины: "Вообще без разницы, кто попался"

Какие задачи ставятся перед Александрией в нынешнем розыгрыше Кубка Украины? Пока ничего не обсуждалось. На этот счет в клубе не разговаривали. Считаю, что этот вопрос будет решаться не раньше следующего года, в преддверии весенней части сезона.

Ранее перед Александрией, наверняка, ставилась задача выиграть национальный Кубок, потому что в этом случае команда сразу попадала в Лигу Европы" – резюмировал Гура в комментарии Meta-ratings.

Кубок Украины: результаты жеребьевки 1/4 финала – Динамо и Шахтер получили соперников