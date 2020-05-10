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Динамо и Шахтер должны бразильскому гранду кругленькую сумму

10:46 123 Читати українською
Динамо и Шахтер должны бразильскому гранду кругленькую сумму
Че че / Фото из открытых источников

Лидеры УПЛ суммарно задолжали за своих игроков больше 1,5 млн евро.

Палмейрас представил финансовый отчет за прошлый год. Согласно этому документу, бразильский клуб, помимо прочих, ожидает выплат за трансферы своих футболистов и от грандов украинского футбола, сообщает издание Globo Esporte.

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В частности, Динамо должно выполнить последний платеж за 27-летнего полузащитника Ча Че в размере 6 млн бразильских реалов (около 954 тысяч евро – прим.). Отметим, что бразильский клуб из-за вынужденного карантина, вызванного пандемией коронавируса, позволил киевлянам отсрочить выплату на вторую половину года. Интересно, что Динамо уже успело продать Че Че в Сан-Паулу за 5 млн евро, однако до сих пор ждет транш за переход футболиста (хотя ФИФА обязал бразильский клуб выплатить деньги).

В свою очередь, Шахтер должен за Витао еще 4,5 млн бразильских реалов (около 715,5 тысяч евро – прим.). Здесь сроки погашения задолженности неизвестны. К слову, защитник присоединился к донецкому клубу в сентябре прошлого года – "горняки" заплатили 4 миллиона евро за 60% экономических прав на игрока.

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