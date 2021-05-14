Финансовое преимущество над конкурентами – это, конечно, хорошо. Но когда оно достигает неслыханных масштабов, начинаются проблемы. В конкурентной лиге никогда один клуб не будет генерировать больше денежных потоков, чем остальные команды. Не намного больше позитива, даже когда таких клубов два. Если взглянуть на рейтинг топ-40 сильнейших национальных чемпионатов мира, то на вершине мы не увидим ни одной топ-лиги.

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Первое место здесь занимает шотландская Премьер-лига, где Селтик и Рейнджерс суммарно тратят на покупки 98% бюджета всей лиги. Причем наблюдается гегемония "кельтов", у которых 59%, что равняется 71,91 млн евро. Второй идет Суперлига Сербии. Дуэт Црвена Звезда-Партизан тратит на трансферы 97%. Третьей и последней лигой, где расходы двух команд превысили отметку в 90%, стала украинская.

Шахтер и Динамо формируют 94% трансферного бюджета УПЛ, начиная с сезона 2016/17. За последние пять лет "горняки" потратили 50,10 млн евро, а киевляне – 38,30 млн. Фактически, донецкий клуб заплатил за футболистов больше (53%), чем все остальные команды вместе взятые. В конце концов, это демонстрирует и реальный расклад сил в чемпионате, где со времен исчезновения Днепра и Металлиста никто так и не смог посягнуть даже на путевку в Лигу чемпионов, не говоря уже о борьбе за титул.

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Если взглянуть на топ-чемпионаты Европы, то окажется, что почти все они в нижней части рейтинга. АПЛ, которую принято считать расточительной, вообще в самом низу. Это показывает, что в Англии много платят абсолютно все. Лидерство Манчестер Сити (948 млн евро) и Челси (894) (суммарно 21%) чисто номинальное. Неожиданно среди двух крупнейших транжир Испании нет Реала. Зато Барселона единственная во всем рейтинге достигла отметки в миллиард евро. Вместе с Атлетико (679 млн) каталонцы формируют 39% трансферных затрат Ла Лиги за последние пять лет. На Апеннинах без неожиданностей. Ожидаемо самые багатые – это многократный чемпион и тот, кто сбросил его с трона. Доля Ювентуса (943 млн евро) и Интера (689) потянула лишь на 30%.

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Тактика Баварии переманивать звезд других команд на правах свободных агентов дала свои плоды. Трансферные расходы мюнхенцев за отчетный период составляют сравнительно скромные 398 млн евро. Дортмундская Боруссия опередила своего конкурента почти на 120 млн. Однако в масштабах лиги суммарно это лишь 24%. Показательно это на фоне Лиги 1, где доля ПСЖ и Монако достигла 43%. С парижанами все очевидно – со своими 755 миллионами они идут сразу за грандами АПЛ и Барсой и Ювентусом. Но и Монако не отстает. Мы привыкли к громким продажам монегасков, но клуб из княжества и покупает с большим размахом (575 млн), чем кто-либо в соседней Бундеслиге.

В конце концов, глобальных выводов из этого рейтинга делать нельзя. Он просто демонстрирует закономерность – в действительно сильных чемпионатах не может быть одного-двух клубов-гегемонов. Прежде всего, речь идет о финансовой составляющей, так как показывают примеры ПСЖ, Ювентуса и Баварии, монополия в спортивных результатах возможна. Однако если сосредоточиться не только борьбе за "золото", то заметим интересный факт. В Лиге чемпионов в 99% случаев мы видим именно представителей национальных чемпионатов, которые наибольше тратят. И это не изменится. Ведь ЛЧ – это большая прибыль, которуюе можно инвестировать в новые трансферы. Получается, замкнутый круг...

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