Хесус Хименес, нападающий польского Гурника, может усилить один из грандов чемпионата Украины.

Переговоры представителей нападающего с Динамо или Шахтером находятся в завершающей стадии, сообщает Przegladsportowy. Интересно, что издание не указывает, какой из украинских грандов пытается приобрести Хименеса.

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Основная позиция игрока – центральный форвард, также он способен сыграть атакующего полузащитника и левого вингера. Transfermarkt оценивает Хименеса в 1 млн евро, а контракт с Гурником рассчитан до лета 2022 года.

К слову, Хименес в текущем сезоне отметился 5 голами в 5 матчах польской Экстраклясы. В общем, Хесус отличился 25 мячами и 18 ассистов в 88 встречах.

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