Динамо и Шахтер без VAR: известны судейские назначения на 20 тур УПЛ
Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили арбитров на поединки 20 тура чемпионата.
Грядущий тур УПЛ продлится три дня, VAR будет присутствовать только на одном поединке, сообщает сайт УАФ.
Шахтер получил усиление перед матчем с Металлистом – защитник не играл с августа
7 апреля
15:00 – Ворскла – Ингулец, главный арбитр – Романов В.М. (Днепр)
8 апреля
13:00 – Динамо – Минай, главный арбитр – Козыряцкий М.С. (Запорожье)
13:00 – Кривбасс – Заря, главный арбитр – Балакин М.А. (Киевская обл.), арбитр VAR – Монзуль К.В. (Харьков)
14:00 – Шахтер – Металлист, главный арбитр – Шандор А.А. (Львов)
15:00 – Рух – Верес, главный арбитр – Бондаренко Д.Е. (Одесса)
9 апреля
13:00 – СК Днепр-1 – Львов, главный арбитр – Панчишин Д.И. (Харьков)
13:00 – Александрия – Черноморец, главный арбитр – Пасхал И.Ю. (Херсон)
15:00 – Колос – Металлист 1925, главный арбитр – Блавацкий Р.А. (Львов)
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