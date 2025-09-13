КДК УАФ рассмотрел материалы поединка между Динамо и Полесьем, который состоялся 31 августа 2025 года и применил санкции к обеим командам, об этом сообщает официальный сайт УАФ.

"Бело-синие" обязаны уплатить денежный взнос в размере 30 тысяч гривен за использование болельщиками пиротехнических средств.

Полесье получило предупреждение от УАФ за несоблюдение регламентных норм, а именно неявку футболиста житомирян на флеш-интервью. Также оба клуба были предупреждены за задержку времени начала матча.

Напомним, поединок между Динамо и Полесьем завершился уверенной победой киевлян – 4:1. Сейчас подопечные Александра Шовковского возглавляют турнирную таблицу УПЛ, а Полесье находится лишь на 11-й позиции с тремя набранными баллами.

