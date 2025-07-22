Суперкомпьютер Football Meets Data оценил шансы украинских клубов на выход в 3-й квалификационный раунд еврокубков

По прогнозу Football Meets Data наибольшие перспективы имеет Динамо Киев с вероятностью успеха 92% в матче против Хамрун Спартанс.

Динамо и Шахтер получили парадоксальный расклад в плей-офф ЛЕ – легкие соперники, чем на предыдущих этапах

Шахтер же в противостоянии с Бешикташем оценивается с шансом на проход 56%.

Полесье, которое встретится с Санта-Коломой, имеет высокие шансы – 89%, а Александрия в поединке с Партизаном может рассчитывать на 45% успеха.

Напомним, что первый матч Динамо против Санта-Коломы состоится уже сегодня, 22 июля. Начало в 20:00.

Хамрун банили в ЛЧ из-за договорняка, 0:10 от Бенфики, тренер ассистировал легенде Серии А – момент истины для Динамо