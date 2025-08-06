– Не могу не спросить о Шахтере в новом сезоне УПЛ. Прошлогодний результат стал худшим за более чем четверть века. Так какие ваши ожидания от обновленной команды, в частности под руководством Арды Турана?

– Точно могу сказать: такого результата, как в прошлом сезоне, уже не будет. Выводы сделаны. Самое главное изменение – это главный тренер. И на сегодняшний день мне нравится игра дончан. Думаю, сейчас они – главные претенденты на чемпионство. Но это по состоянию на сегодня. Как будет завтра – если команда и в дальнейшем будет двигаться в таком направлении, с такой игрой во всех матчах, то будет иметь хорошие шансы.

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Хотя, уверен, Динамо рассуждает иначе. Поэтому киевляне, а возможно и Полесье, дадут достойный бой дончанам. Поэтому интрига есть, и классно, что у нас подобрались такие команды. И борьба за чемпионство продлится до последнего тура, – отметил Вирт в комментарии для "Футбол 24".

Напоминаем, что в прошлом сезоне Шахтер занял третье место в УПЛ – это худший результат команды с 1997 года. В первом матче новой кампании "горняки" одолели Эпицентр со счетом 1:0.