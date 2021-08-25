Феррейра Сидклей близок к переходу в греческий ПАОК, сообщает Sportime.gr.

Динамо может отпустить Сидклея в клуб сына Луческу

Уже 26 августа в Салониках ожидают на прибытие 28-летнего бразильца. Ранее отмечалось, что греческий и украинский клубы обсуждали аренду Феррейры с возможным правом выкупа.

Сидклей не сумел закрепиться в команде Луческу, за прошлый сезон УПЛ бразилец провел всего 7 матчей. ПАОК в предыдущем розыгрыше греческой первенства финишировал 4-м.

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