Динамо и ПАОК договорились относительно Сидклея, – СМИ
23:25 - Читати українською
Бразильский защитник Динамо Феррейра Сидклей уже упаковал чемоданы.
Феррейра Сидклей близок к переходу в греческий ПАОК, сообщает Sportime.gr.
Динамо может отпустить Сидклея в клуб сына Луческу
Уже 26 августа в Салониках ожидают на прибытие 28-летнего бразильца. Ранее отмечалось, что греческий и украинский клубы обсуждали аренду Феррейры с возможным правом выкупа.
Сидклей не сумел закрепиться в команде Луческу, за прошлый сезон УПЛ бразилец провел всего 7 матчей. ПАОК в предыдущем розыгрыше греческой первенства финишировал 4-м.
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