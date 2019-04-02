Динамо и Олимпик чаще всех пробивали пенальти в УПЛ

В первом этапе УПЛ сезона 2018/19 чаще всего назначались пенальти в ворота соперников Динамо и Олимпика.

Динамовцы пробили 6 одиннадцатиметровых ударов, реализовав при этом все 6 (100%). Такое же количество пенальти выполнили футболисты Олимпика, но забили лишь 4 (67%), информирует официальный сайт УПЛ.

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Шахтер реализовал 2 из 4 ударов с точки (50%). Пенальти в ворота Арсенала-Киев назначали чаще других – 10 раз, 8 реализованных (80%).

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По 6 одиннадцатиметровых было назначено в ворота Олимпика, Мариуполя и Черноморца. Олимпийцы пропустили во всех шести случаях (100%), мариупольцы и моряки – в 4 из 6 (67%).