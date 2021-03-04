Динамо и Минай рассудит Монзуль – УПЛ объявила судейские назначения 17-го тура
Премьер-лига определилась с бригадами арбитров на поединки 17-го тура украинской Премьер-лиги.
На официальном сайте УАФ обнародовали судейские назначения на 17-й тур чемпионата Украины.
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6 марта (суббота)
Мариуполь – Ворскла – Николай Балакин (Киевская обл.).
Олимпик – Шахтер – Юрий Иванов (Донецкая обл.), Арбитр ВАР – Сергей Бойко.
7 марта (воскресенье)
Динамо – Минай – Екатерина Монзуль (Харьков), арбитр ВАР – Денис Шурман.
Заря – Львов – Игорь Пасхал (Херсон).
Ингулец – Колос – Александр Дердо (Черноморск).
8 марта (понедельник)
СК Днепр-1 – Александрия – Андрей Коваленко (Полтава), арбитр ВАР – Евгений Арановский.
Рух – Десна – Виталий Романов (Днепр).
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