20-летний вингер Крейчел Перес из Алахуэленсе может перебраться в УПЛ, сообщает инсайдер Игорь Бурбас.

Юный костариканец попал в сферу интересов Динамо и Металлиста 1925. Киевляне хотят использовать игрока на фланге, тогда как харьковская команда видит в нем замену Владлену Юрченко на позиции десятки.

Полузащитник несмотря на свой молодой возраст в январе 2025 был вызван в сборную Коста-Рики, где сыграл один матч вместе с легендарным вратарем Реала Кейлором Навасом.

В сезоне 2025/26 Крейчел Перес забил 2 мяча и отдал одну голевую передачу в официальных матчах за Алахуэленсе.

