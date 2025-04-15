"У Ярмоленко всего 112 голов в чемпионате Украины. Возможно, следует говорить о "вечном рекорде" Максима Шацких, до которого 12 голов, а 13, чтобы побить. Если взглянуть на темпы результативности Ярмоленко (8 голов в прошлом сезоне, пока 5 в этом), то по-хорошему ему нужно еще хорошие 2 сезона, чтобы превзойти рекорд.

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По моей информации, Ярмоленко в свои 35 собирается играть дальше. Дай Бог, чтобы обходилось без травм. Если этот сезон Андрей Николаевич завершает без травм, то все идет к продлению контракта. По моей информации, уже сейчас ведутся переговоры с руководством Динамо о том, чтобы предложить Ярмоленко контракт на один год.

По сути должность спортивного директора, которую ему обещали, никуда не денется. Даже без этого "кресла" Ярмоленко выполняет функции спортивного директора, ведь без его согласования, без его "визы" в команде почти ничего не происходит. Кого-то продать, купить – согласовывает Андрей Ярмоленко. Я здесь Америку никому не открою.

Такие полномочия, как сейчас у Ярмоленко, я вспоминаю лишь у двух игроков. Чтобы очень глубоко не копать – Лионель Месси в Барселоне и Криштиану Роналду, который даже сейчас в Саудовской Аравии диктует руководству. Так же сейчас Андрей Ярмоленко – по сути играющий спортивный директор", – заявил Бурбас в эфире своей передачи.

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