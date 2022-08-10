Динамо и Яремчук могут получить неожиданную помощь от Ньюкасла – "сороки" стремятся забрать героя ЛЧ из Бенфики
Бенфика имеет хорошие шансы этим летом дорого продать еще одного нападающего в АПЛ.
Ньюкасл интересуется форвардом "орлов" Гонсалу Рамушем, сообщает инсайдер Педру Сепульведа.
Формальный ассист Яремчука в видеообзоре матча Митьюлланд – Бенфика – 1:3
Англичане готовы сделать первое предложение уже в ближайшие дни, но Бенфика будет торговать не менее 30 млн евро. Рамуш выиграл конкуренцию у Яремчука и стал основным нападающим лиссабонцев в начале сезона. Португалец оформил хет-трик в матче квалификации ЛЧ против Митьюлланда, а затем добавил еще по ассисту в двух поединках подряд.
Если Ньюкасл оперативно купит Рамуша, то может помочь не только Яремчуку, но и Динамо. Именно киевляне станут соперником Бенфики в раунде плей-офф квалификации ЛЧ (матчи состоятся 17 и 23 августа).
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