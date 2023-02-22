Киевлянам не удалось достичь договоренностей относительно товарищеского матча с лидером турецкой Суперлиги.

Динамо вело переговоры о проведении спарринга с Галатасараем во время сборов в Турции, сообщает Dynamo.kiev.ua.

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Однако, по сообщению источника, клубы так и не смогли прийти к согласию относительно товарищеского матча.

Напомним, ранее у киевлян возникли проблемы с другим турецким клубом – Адана Демирспор. В перерыве поединка экс-команда Ярослава Ракицкого в ультимативной форме потребовала прекратить трансляцию игры, пригрозив в противном случае не выходить на второй тайм.

К слову, уже завтра, 23 февраля, команда Мирчи Луческу сыграет контрольный матч с латвийской Аудой. Начало встречи в 16:00.

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