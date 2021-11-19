Украинская ассоциация футбола объявила имена рефери, которые будут работать на предстоящих матчах элиты.

Матчи 15-го тура растянутся на 4 дня, но только на трех встречах из восьми будет использоваться система VAR, сообщает официальный сайт УАФ.

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19 ноября

19:30. Черноморец – Динамо – Шандор О. А. (Львов). Арбитр VAR – Деревинский О. А. (Хмельницкий).

20 ноября

14:00. Львов – Заря – Иванов Ю. В. (Донецкая обл.).

17:00. Шахтер – Рух – Арановский Е. А. (Киев). Арбитр VAR – Бойко С. Н. (Киевская обл.).

19:30. СК Днепр-1 – Александрия – Коваленко А. А. (Полтава). Арбитр VAR – Монзуль К. В. (Харьков).

21 ноября

14:00. Минай – Ингулец – Блавацкий Р. А. (Львов).

17:00. Ворскла – Мариуполь – Козык Я. В. (Мукачево).

19:30. Десна – Колос – Козыряцкий М. С. (Запорожье).

22 ноября

19:30. Верес – Металлист 1925 – Соловьян О. М. (Киев).

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