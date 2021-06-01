Полузащитник Виталий Буяльский надолго связал свое будущее с Динамо.

Стороны договорились о новом контракте сроком до лета 2025 года, сообщает официальный сайт киевского клуба.

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Буяльский попал в структуру Динамо в 2010 году, а дебютировал за первую команду в 2013-м. На данный момент хавбек провел за "бело-синих" 231 матч, отметился 41 голом и 33 ассистами. Текущая цена воспитанника киевлян за Transfermarkt – 5 млн евро.

Напомним, недавно Динамо заключило новый контракт с нападающим Владиславом Ванатом.

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