Динамо и Буяльский официально заключили новый контракт
18:02 - Читати українською
Полузащитник Виталий Буяльский надолго связал свое будущее с Динамо.
Стороны договорились о новом контракте сроком до лета 2025 года, сообщает официальный сайт киевского клуба.
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Буяльский попал в структуру Динамо в 2010 году, а дебютировал за первую команду в 2013-м. На данный момент хавбек провел за "бело-синих" 231 матч, отметился 41 голом и 33 ассистами. Текущая цена воспитанника киевлян за Transfermarkt – 5 млн евро.
Напомним, недавно Динамо заключило новый контракт с нападающим Владиславом Ванатом.
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