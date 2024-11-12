УПЛ опросила своих экспертов и представителей СМИ, на основе их голосов сформировав символическую команду из игроков, которые ярче всего провели прошлый игровой уикенд. Результаты опубликовала пресс-служба организации.

Ротань и сенсационный бомбардир забрали награды – УПЛ назвала лучших игрока и тренера 13 тура

По количеству представителей, как и в турнирной таблице, лидируют Динамо и Александрия, делегировав по три футболиста. Двух представителей имеет Шахтер, а Ворскла, Верес и Левый Берег – по одному.

Символическая сборная 13-го тура УПЛ:

Голкипер: Механов (Левый Берег)

Защитники: Тобиас (Шахтер), Кампос (Александрия), Попов (Динамо), Крупский (Ворскла)

Полузащитники: Безерра, Калюжный (оба – Александрия), Бондаренко (Шахтер), Шапаренко (Динамо), Дахновский (Верес)

Нападающий: Ванат (Динамо).