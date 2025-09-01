Динамо серьезно рассматривало ван Дейвена как потенциальное усиление команды, сообщает VoetbalPrimeur. 19-летний нападающий удачно начал сезон, забив 5 голов в четырех матчах за вторую команду ПСВ. Игра нападающего привлекла внимание многих клубов из-за рубежа.

Динамо готовит крутой трансфер – обладатель Интерконтинентального кубка, который имеет почти 200 тысяч подписчиков

Отмечается, что киевское Динамо было готово заплатить за молодого игрока более одного миллиона евро. Однако сам нападающий пока не заинтересован в переезде в Украину и планирует остаться в ПСВ.

Стоит отметить, что контракт ван Дейвена с нидерландским клубом завершается в конце этого сезона. В активе игрока есть два матча за сборную Нидерландов U-17.

Динамо уничтожило Полесье – новичок сборной феерит после вызова Реброва, дубль Буяльского, Герреро забил, дебют Великана