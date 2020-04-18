Динамо хотело приобрести Бербатова

Легендарный нападающий сборной Болгарии Димитар Бербатов в свое время мог оказаться в киевском клубе.

Динамо намеревалось приобрести болгарского форварда Димитара Бербатова перед тем, как он перешел в Бундеслигу, цитирует футбольного менеджера Мирчо Димитрова Novapress.bg.

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"Динамо хотело Бербатова еще до того, как его продали Байеру. Киевский клуб тогда был великим, впрочем, как и сейчас. Он участвовал в Лиге чемпионов каждый год и был в числе лучших команд Европы. Также Динамо интересовалось Эмилем Гаргоровым", – цитирует Димитрова Topsport.bg.

Напомним, Бербатов начал профессиональную карьеру футболиста в клубе Пирин в 1998 году, откуда через год перешел в софийский ЦСКА. С 2001 по 2006 гг. нападающий защищал цвета немецкого Байера, откуда перебрался на Туманный Альбион, где успел поиграть за Тоттенхэм, Манчестер Юнайтед и Фулхэм. Также Димитар бегал в футболках Монако и ПАОКа, а повесил бутсы на гвоздь в индийском Керала Бластерс.

Эмиль Гаргоров начинал в болгарском Локомотиве. Впоследствии были местные ЦСКА, Лудогорец, Берое и Витоша. За рубежом успел поиграть за французский Страсбург, румынскую Университатю и китайский Шицзячжуан Эвер Брайт.

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