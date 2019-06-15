Динамо хотело подписать форварда Браги, но получило отказ – известна причина

Киевское Динамо заинтересовано в приобретении нападающего Браги Жуана Паулинью.

Киевский клуб предложил Браге за их нападающего Жуана Паулинью 4,5 миллиона евро, однако такое предложение не устроило португальскую команду, сообщает Аbola.pt.

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Брага хочет получить за 26-летнего форварда 15 миллионов евро, что несколько затрудняет его переезд в Украину. Вместе с тем Паулинью интересует английский Норвич, который может удовлетворить финансовые аппетиты Браги.

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К слову, в сезоне 2018/19 26-летний нападающий сыграл за португальский клуб 38 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал 6 результативных передач.