toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
УКРАИНА U-20 - ЮЖНАЯ КОРЕЯ U-20 ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Динамо хотело подписать форварда Браги, но получило отказ – известна причина

16:56 333 Читати українською
Динамо хотело подписать форварда Браги, но получило отказ – известна причина
Жуан Паулинью / Брага

Киевское Динамо заинтересовано в приобретении нападающего Браги Жуана Паулинью.

Киевский клуб предложил Браге за их нападающего Жуана Паулинью 4,5 миллиона евро, однако такое предложение не устроило португальскую команду, сообщает Аbola.pt.

Динамо следит за вингером сборной Люксембурга Жерсоном Родригесом, – ТаТоТаке

Брага хочет получить за 26-летнего форварда 15 миллионов евро, что несколько затрудняет его переезд в Украину. Вместе с тем Паулинью интересует английский Норвич, который может удовлетворить финансовые аппетиты Браги.

Шахтер претендует на защитника Милана Густаво Гомеса, – журналист

К слову, в сезоне 2018/19 26-летний нападающий сыграл за португальский клуб 38 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал 6 результативных передач.

blog_ava
Украина U-20 – Южная Корея U-20: где смотреть финал ЧМ-2019
06:30
2275
Теги
Трансферы Трансферы чемпионата Украины Динамо Киев Динамо Киев Брага Брага Португалия Трансферы Динамо Киев Жуан Паулинью Жуан Паулинью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Малиновский и Муриэль – приоритетные цели Аталанты
    Італія — 13:15198 Малиновский и Муриэль – приоритетные цели Аталанты
29
мин
Украина U-20
19:00
Южная Корея U-20
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук