Как известно, сегодня, 10 июля, Динамо отправилось на второй сбор в Швейцарию. Несмотря на перенос матча за Суперкубок на месяц и, как следствие, продлении сбора "бело-синих" до 24 июля, главный тренер киевлян Мирча Луческу выразил желание увеличить количество соперников до шести.

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На данный момент есть договоренность с четырьмя командами – швейцарскими Серветтом и Сьоном, французской Ниццей и испанским Атлетиком.

По сообщению Meta Ratings, если успехи по поиску пятого и шестого спарринг-партнеров завершатся успешно, генеральной репетицией перед стартом в УПЛ (31 июля против Вереса) должен стать сильный соперник. Луческу выразил желание, чтобы это была команда из немецкой Бундеслиги.

Напомним, в Швейцарии Динамо начинает сбор в составе 27 футболистов. Там к команде присоединятся игроки сборной Украины, которые принимали участие в чемпионате Европы.

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