Динамо хочет получать 350 тысяч долларов за размещение титульного спонсора на футболках

Стало известно, почему на футболках "бело-синих" до сих пор нет титульного спонсора.

По информации ведущих шоу "ТаТоТаке", Динамо хочет получать за розимищення спонсора на футболках 350 тысячдолларов за сезон, однако столичный клуб пока не нашел спонсора, который бы был готов платить такие деньги.

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К слову, сейчас на экипировке киевлян размещена надпись "No To Racism", которую столичный клуб начал использовать на футболках после избиения темнокожих болельщиков во время матча Лиги чемпионов Динамо – Челси.

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