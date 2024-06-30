Динамо обратилось к Шлёнску по поводу трансфера 22-летнего Лукаша Бейгера, сообщает издание Meczyki.

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Отмечается, что предложение Динамо финансово выгодное, а киевляне так могут предложить бонус в виде участия в Лиге чемпионов (хоть и в квалификации). Правда, из-за войны в Украине Бейгер, скорее всего, откажется от трансфера в Киев.

Добавим, что Лукаш с 2018 по 2021 года выступал в академии Манчестер Юнайтед. В Шлёнске Бейгер стал ведущим игроком, сыграл в 32 матчах прошлого сезона, и забил 1 гол.

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