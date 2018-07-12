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Динамо хочет отдать Гонсалеса в аренду Сантосу, а не брать вместо него игроков

11 июля 21:12 264 Читати українською
Динамо хочет отдать Гонсалеса в аренду Сантосу, а не брать вместо него игроков
Дерлис Гонсалес / Футбол 24

Киевское Динамо намерено отдать парагвайца Дерлиса Гонсалеса в аренду бразильскому Сантосу.

Как стало известно Футбол 24 именно такой сценарий предлагается во время переговоров. Динамо не соглашается на обмен Дерлиса на кого-то из игроков Сантоса.

Сидклей присоединился к Динамо на сборах в Австрии

Ранее парагвайский вингер заявил, что хочет покинуть киевский клуб.

Недавно "бело-синие" подписали защитника Атлетико Паранаэнсе Сидклея.

Источник: Футбол 24
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