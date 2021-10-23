Полузащитник киевлян Витиньо не падает духом после поражения от Барселоны (0:1) в третьем туре Лиги чемпионов.

"Мне удалось одолеть несколько препятствий, я сумел дебютировать в самом большом клубном турнире мира, за которым много лет следил на ТВ. Были сложные этапы, но они мотивировали меня использовать каждую минуту на поле.

Камп Ноу – очень красивый стадион, мы сыграли против большого клуба в большом турнире. Моя мечта осуществилась. Луческу ежедневно предоставляет полную поддержку. Я продолжаю работать, чтобы получить место в составе, уважая партнеров. Учусь у всех, особенно в плане тактики, что очень важно в Европе. Я счастлив в Украине, хочу многого добиться для клуба.

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Мы всегда должны верить. Попали в группу смерти в Лиге чемпионов, на равных сражались с Барселоной и Бенфикой. Должны скорректировать некоторые детали, но никогда не прекращать верить. ЛЧ уже показала замечательные сюжеты, мы хотим написать свой", – цитирует Витиньо Globo .

К слову, "бело-синие" после трех туров расположились на последней строчке группы Е. Ответный матч между Динамо и Барселоной состоится 2 ноября на НСК Олимпийский.

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