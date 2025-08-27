В четверг, 27 августа, Давид Беттони находился на трибунах стадиона в Любляне во время тренировки Динамо. Завтра он посетит ответный матч квалификации плей-офф ЛЕ между киевлянами и Маккаби.

Как информирует инсайдер Игорь Бурбас, роль Беттони определяется как эдвайзер – то есть консультант. Однако не исключено, что в будущем Беттони доверят роль полноценного наставника киевлян.

Вместе с Зидедином Зиданом Беттони выиграл в Реале три Лиги чемпионов. Он также самостоятельно работал в клубах Швейцарии и Туниса.

